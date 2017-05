INAUGURATION DE LA SALLE MULTIMÉDIAS DE LA CASE DES TOUT-PETITS DE DIARRÈRE : L'ARTP ET LE FDSUT POSENT LE PREMIER ACTE DE "DÉSENCLAVEMENT NUMÉRIQUE" DU MONDE RURAL.

M. Abdou Karim SALLL, en sa qualité d'Administrateur du FDSUT, a procédé ce jeudi 18 mai 2017 à l'inauguration de la salle Multimédias de la Case des Tout-Petits de Diarrère.



Une commune administrée par Madame le Maire Théréze Faye DIOUF qui a effectivement accueilli la forte délégation venue de Dakar avec en prime une mobilisation des grands jours de la part de ses administrés.



Hospitalité légendaire sérère oblige !



Ces équipements composés, entre autres, de vingt (20) mini-ordinateurs pour les jeunes pensionnaires et un poste de travail fixe pour leur encadreur) permettent à ces enfants, âgés de 5 ans au plus, de se familiariser avec l'outil informatique.



Des installations qui ont été entièrement financées par le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications.



Ceci expliquant cela, le Directeur général de l'ARTP était accompagné, entre autres, de M. Aly Coto NDIAYE, Président du Comité de Direction (CODIR) du FDSUT et, non moins, digne fils de cette région de Fatick.



Madame Thérèse Faye DIOUF, au nom de toute la population de la municipalité qu'elle dirige, a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de ses hôtes de marque.



Ces derniers, selon les propos de la Directrice de l'Agence Nationale de la Case des Tout-Petits et de la Petite Enfance, ont été justes dans le choix de son terroir dans le cadre de le mise en œuvre de cet ambitieux programme du FDSUT dénommé "Connectez les Tout-Petits".



Pour elle, Messieurs Abdou Karim SALL et Aly Coto NDIAYE ont posé un acte révolutionnaire.

"J'ai fait mes études primaires ici mais je n'aurais jamais cru qu'en 2017, des jeunes pousses natives de Diarrére vont pouvoir manipuler aussi bien l'outil informatique et avoir accès facilement à l'Internet dans cette localité rurale qui fait partie des zones où tout peut être priorité sauf la connectivité", confesse t-elle devant une foule nombreuse.



Quant au responsable de la Case des Tout-Petits ; M. Ngor Mac DIOP, il a promis qu'ils vont bien entretenir ces équipements informatiques et en faire bon usage.



Et Mme Thérèse Faye DIOUF de rassurer concernant l'implication du comité local de gestion de la Case des Tout-Petits ainsi que celle de sa mairie à propos de l'entretien des installations.



Ce dont se réjouit l'Administrateur du FDSUT qui, comme d'ailleurs le Président du Fonds, a rendu un hommage mérité à Mme le Maire Thérèse Faye DIOUF pour son engagement sans commune mesure auprès de ses administrés.



La cérémonie s'est bien déroulée. Et tous s'en sont félicités.



Même sentiment de satisfaction dans les deux autres événements qui se sont tenus un peu plus tôt dans la même matinée à Fatick Commune.



En réalité, il s'agissait notamment d'une série d'inaugurations des projets du FDSUT dans la région où le Chef de l'État S.EM. Macky SALL est originaire.



Dans la ville de Fatick, le DG de l'ARTP et M. Aly Coto NDIAYE ont, en effet, réceptionné les installations multimédias d'une première Case de Tout-Petits ainsi que la connexion "wifi" que le FDSUT a mise à la disposition des élèves et professeurs du Lycée Coumba Ndofféne DIOUF.



Le proviseur de l'établissement scolaire ; M. Mamadou NDIAYE, et la responsable de la Case des Tout-Petits ; Madame Diouma Diop DIOUF, ont chaleureusement remercié l'ARTP et le FDSUT pour ces bonnes actions qui entrent toutes en droite ligne de la vision éclairée et, on ne peut plus, ambitieuse du Président de la République Macky SALL.

Celle-ci consiste notamment à réduire le gap numérique dans tout le Sénégal avec le concours du FDSUT.



Service Com. ARTP....