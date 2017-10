IMAD RANI : " La confrérie Mouride occupe une place particulière dans le cœur de tout le Maroc '

C'est une délégation de Royal Air-Maroc qui a été reçue par Serigne Cheikh Bassirou Mbacké, mardi dans la résidence Khadim Rassoul. Sous la conduite du Directeur de vente Afrique, des discussions avancées ont été entreprises entre la compagnie Marocaine et le comité d'organisation sous la présence du maire de Touba Abdou Lahad Kâ.



Imad Rani profitera de l'occasion pour confier que '' la confrérie Mouride occupe une place particulière dans le cœur de tout le Maroc et plus particulièrement de '' Royal Air-Maroc qui s'engage, dit-il, à apporter sa contribution dans la réussite du Grand Magal.



Sur instruction du Khalife Général des Mourides, la délégation Marocaine a effectué des visites sous la conduite de Serigne Abdou Khadre Mbacké Djily Moustapha Abdou Aziz avant d'avoir eu droit à un festin ''royal'' offert par la Dahira Hizbut-Tarquiyah.