ILA’A TOUBA - Les Chinois ont primé les meilleurs travailleurs Sénégalais

Les Chinois en charge de la construction d’Ila’a Touba se veulent en parfaite harmonie avec les Sénégalais travaillant sur le chantier de l’autoroute. Ils viennent aussi de mettre en place un système qui leur permette de jauger la qualité du travail fourni par leurs employés et périodiquement de primer les plus performants d’entre eux. Les patrons de l’entreprise CRBC ont ainsi organisé une cérémonie de remise de primes cette année.



Selon M. Léo chargé des relations extérieures, le Directeur Général de l’entreprise a quitté la Chine pour venir exclusivement dire sa satisfaction à tous ces travailleurs sénégalais qui en plus d'une récompense pécuniaire, ont reçu des attestations devant leur permettre de pouvoir trouver un emploi dans toute autre entreprise similaire. Cela témoigne, dira t-il, de la sympathie que les Chinois ont envers leurs frères sénégalais...