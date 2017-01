IL’A TOUBA EN TERRES TROUBLES A TOUBA KANKA - Indemnisations non effectives contre menaces de faire recours au mysticisme

Pour les populations de Touba Kanka, Il’a Touba n’est pas faite pour elles. C’est une autoroute qui est venue juste leur confisquer leurs terres et les réduire au chômage. Touba Kanka est sur le tronçon Ngabou-Touba.



Une nouvelle grogne a, en effet, fini de s’installer à Touba Kanka plus connu sous le nom de « Deuk Nou Reuy ». Les paysans dénoncent le non respect des engagements par les autorités qui avaient promis de payer au mètre-carré la somme de 5000 francs. Aujourd’hui, la nouvelle donne est terrible. L’indemnité a été revue à la baisse. Pire, elle a été diminuée de moitié. Cette situation a plongé les populations dans une désolation indescriptible pour deux raisons principales : le non respect des délais et l’irrespect des montants prévus pour les forfaits.



Cette grogne est la énième du genre. En mars 2016, les déboires avaient provoqué les premières grandes manifestations. Les populations avaient décidé de s'opposer à la poursuite des travaux. Elles étaient sorties en masse et avaient pris l'engagement de mettre terme aux activités des chinois qui étaient en train de dessiner le tracé de l'autoroute.



Selon leur porte-parole d’alors, plus de 1000 parcelles ont été réquisitionnées. Ce qui ne faisait pas moins d'un milliard de francs à payer aux propriétaires. Très en colère, les manifestants aux brassards rouges avaient martelé que ces terres appartiennent à leurs ancêtres Samba Youga Kâ et Bilali Kâ. D’ailleurs, réputés très ancrés dans le mysticisme, les vieilles personnes avaient menacé de faire recours à ce patrimoine culturel pour faire tomber à l’eau le projet. Plus d’une an après leur dernière manifestation, la situation est resté à l’état. Les machines continuent de tourner.



Pourtant, l’espoir était grand avec la visite en octobre 2015 de Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké. Le porte-parole du Khalife Général des Mourides état venu leur apporter son soutien et lever un coin du voile. En effet, il était question pour le chef religieux de leur rappeler que les terres en question appartenaient à Serigne Touba. « Ces terres, avait-il dit, font partie du titre foncier de Touba. L’argent qui sera donné en guise d’indemnisation doit être normalement versé au nom du propriétaire de ce titre foncier et en l’espèce c’est Serigne Touba. » Toutefois, tenait-il à préciser : « je tiens à vous dire que Serigne Touba n’a pas besoin de cet argent. C’est pourquoi, j’ai demandé à ce que l’indemnisation soit faite au profit des propriétaires traditionnels que vous êtes! » Les manifestants rentraient, ainsi, dans l’espoir de voir leurs doléances satisfaites. Hélas !....