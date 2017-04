IDRISSA TALL (coordonnateur du plan Jaxaay): " Nous devons récupérer Touba Ndorong et le placer dans l'escarcelle du Président Sall '

Leader politique à Kaolack et coordonnateur du projet de construction de logements sociaux et de lutte contre les inondations et les bidonvilles, plus connu sous le terme de '' Plan Jaxaay '', Idrissa Tall a effectué ce week-end une descente à Touba-Ndorong, cité religieuse mouride réputée réfractaire au régime du Président Sall. L'histoire retient, en effet, que l'Apr et alliés ont toujours enregistré de cinglantes défaites lors des élections précédentes.



Se félicitant du soutien déjà acquis de Serigne Babacar Mbacké Moukabarô, Idrissa Tall dit miser sur les femmes pour gagner les législatives dans cette localité de la commune de Kaolack. Ainsi, a-t-il fini de mettre en place des groupements de 50 femmes avec comme objectif principal d'en installer une centaine. Idrissa Tall d'inviter les leaders politiques de travailler dans l'unité pour donner au Président Sall une victoire aux législatives et à la présidentielle...