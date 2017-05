IDRISSA SECK : " Ce que Wade nous a demandé de faire... Macky ne parviendra jamais à enduire de peinture les chantiers de Wade '

Idrissa Seck est resté égal à lui-même. Aujourd'hui encore, il aura servi un réquisitoire cinglant à l'encontre du Président Macky Sall. Un Macky Sall dont le bilan, selon lui, sera insignifiant. '' À l'heure du bilan, Macky Sall ne parviendra jamais à enduire de peinture les chantiers de Wade. C'est parce qu'il ne peut pas présenter de bilan '' dit-il, qu'il procède par des '' agressions répétées en manipulant nos institutions judiciaires. ''



Le patron d'inciter à la réactivité en s'inspirant d'un enseignement de Einstein qui disait que '' le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire''.



Il commencera par rendre un vibrant hommage à Me Abdoulaye Wade, '' son père ''. '' Il nous a demandé d'oublier nos personnes et d'enterrer nos égos pour nous concentrer sur les besoins des Sénégalais. Nous avons accepté de le faire. Nous avons accepté. ''



À la suite de ceux qui l'ont procédé au parloir, Idy exigera la Libération de Khalifa Sall et le retour de Karim Wade.



Il prenait part au rassemblement de Manko Taxawu Sénégal à Dakar, ce vendredi après-midi.