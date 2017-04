IDRISSA SECK À THIÈS : " Ce que j'attends concrètement du président de la République Macky Sall..."

Interpellé sur le discours à la nation du président Macky Sall, Idrissa Seck déclare ne plus attendre de discours de la part du Chef de l'Etat. Pour le patron du parti Rewmi : "j'attends de Macky Sall qu'il règle les problèmes des populations. Tous les Sénégalais que je rencontre me disent qu'ils sont fatigués et inquiets pour leur sécurité. Ils réclament des structures sanitaires car la santé au Sénégal ne fonctionne pas faute de matériel et de personnel. Ils disent qu'ils sont fatigués de la mauvaise gestion de l'éducation. J'attends de Macky Sall qu'il résolve ces situations difficiles là, mais parler tout le temps, ça ne règle absolument rien".