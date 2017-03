IAM : Cours magistral sur l’Économie sociale et solidaire

L’économie sociale et solidaire répond à la stratégie du plan Sénégal émergent. Elle prend en considération tous les besoins sociaux et des projets environnementaux. Elle a fait l'objet d'un débat devant un parterre d’élèves de l'institut africain de management. En présence de la secrétaire d’Etat auprès du ministre français de l’Économie et des Finances, chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation, de l’Économie sociale et solidaire