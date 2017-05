Humour de Macky Sall : Quand le Président parle des sérères et de la série « Dinama Nekh »

Le Président de la République Macky Sall a reçu l’adhésion d’une centaine de cadres à l’Alliance pour la République. Ceci au cours d’une cérémonie tenue cet après-midi. Une occasion aussi pour le Chef de l’Etat de faire un peu dans l’humour. Rappelant le nom des personnes qui ont pris la parole lors de la cérémonie, il s’est attardé sur un nom de famille sérère. Et ce sera pour dire que tous les sérères sont esclaves des toucouleurs. « Sauf moi, précisera-t-il, qui suis « djamu sérère ». Et c’est pour plusieurs raisons dira-t-il, parce que « je suis natif de Fatick et serviteur des sérères et aussi étant l’époux d’une Faye ». Continuant sur la même lancée, le Président félicitant le coordinateur du mouvement « Ndakaru andak Macky », de dire de ce dernier « lolou, comme dirait la pièce de théâtre, « Dinama nekh ».