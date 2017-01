Hugo Broos, Coach du Cameroun : « Ça aurait été bien d’éviter le Sénégal en quart, mais… »

Le sélectionneur Belge de l’adversaire du Sénégal en quart de finale de Coupe d’Afrique, Hugo Broos en conférence de presse à la veille de leur match, s’est dit content d’être à ce stade de la compétition. D’autant, a-t-il assuré, « depuis 7 ans le Cameroun n’est pas arrivé en quart ». A cet effet, il a indiqué qu’il fallait essayer d’éviter le Sénégal, même s’il croit à la chance de son équipe.

« J'ai dit qu’on allait essayer d'éviter le Sénégal en quart il y a quelques jours. J'ai trouvé que la façon dont ils jouaient les phases de groupe était exceptionnelle, c'était bien d’éviter un adversaire pareil, mais on croit en nos chances. On sait à quoi s’attendre, de ce coté là on connaît l’adversaire et on a les qualités pour le battre demain. Ça reste encore une fois un match de football, et on ne sait jamais d’avance comment un match va se dérouler »

Sur les chances de son équipe, le tacticien a indiqué que d’après son expérience de « 17 ans en tant que joueur professionnel et 25 ans en tant que coach », il n'y a rien de plus dangereux « que d'évaluer des chances avant un match ».

« On attendra demain, je disais que l’objectif c’est les quarts de finale, mais maintenant ce sont les demi- finales. La pression est du côté des sénégalais, car ils ont prouvé lors de leurs matches de poule » ajoutera t’il

Sur la composition de son équipe, Hugo Broos a révélé qu’il a déjà son plan tactique, mais aussi son équipe pour le match de demain.