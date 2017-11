Hôpital de Ninéfecha : Les populations tirent la sonnette d’alarme.

Dommage ! Est-on tenté de dire. L’hôpital de Ninéfecha est à l’abandon. Ce centre hospitalier sous régional est l’une des victimes de la seconde alternance. L’hôpital de Mme Viviane WADE, comme on aime à le nommer, est dans « un état de délabrement très avancé. La commune n’y injecte presque rien. Il n’y a presque plus rien, même pas de médicament. Le personnel faute de matériel est à l’abonné absent. Parfois, il y a des gens qui viennent démonter une porte par-ci une fenêtre par-là, des vis …. »a dit le porte-parole de la communauté M. Sory CISSE qui demande au chef de l’Etat de respecter ses engagements et à la fondation servir le Sénégal de sauver cet hôpital et de lui redonner son lustre d’antan.