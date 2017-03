Hommage au marabout, au maître à penser, au formateur de mon père.

(Maodo malick mbaye Dg anamo Leader du Mouvement citoyen Geumsa bopp)

En ce 29 Mars 2017, l'humanité pleure encore et ce depuis 60 ans, Seydi Hadji Mansour Sy Malick BALKHAWMI.Fils de Maodo et petit frère de Cheikhal Khalifa ( cette autre grande figure) Alaji Mansor est le formateur et le Maître de mon père Pathé Mbaye et de son frère El Hadji Mbaye Déguène.L'histoire débuta au mois de Novembre 1916 lorsque mon grand père Médoune Mbaye, alors sur son lit de mort, envoya depuis son Baol natal son frère Pathé Fary auprès d'un homme de Dieu qu'il ne connaissait pas tres bien, mais dont l'excellente réputation lui etait parvenue.L'objet de la mission était de confier les chérubins ( Pathé et El hadji Mbaye) au Sage de Tivaouane Maodo Malick. Ce dernier sans sourciller, les confia pour leurs humanités coraniques à Mouhamadou Mansour comme il l'appelait affectueusement. C'est ce dernier qui fit de mon géniteur et de son frère des exégètes du Coran et de la Sunna, bref des érudits respectés de la Tidianiya .Aujourd'hui toute notre lignée paternelle et maternelle doit fière chandelle à Seydi BALKHAWMI l'érudit, le mystique, l'encyclopédie, l'indulgent, le savant.Hadji Mansoor était doté d'un savoir vivre et d'une témérité dans l' accomplissement du devoir qui font école et touchent les rivages outre atlantique.