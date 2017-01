Hommage à Aboubacry Mbodj : La « dernière interview » de Monsieur Droits humains

Secrétaire Exécutif du rassemblement africain pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) depuis Juin 2013, Aboubacry Mbodj était un homme de poigne avec le courage de ses idées. Ses positions contre le Gouvernement de la deuxième alternance lui ont valu souvent le feu des critiques. En effet, son soutien à Karim Wade alors prisonnier le plus célèbre du Sénégal, son « Non » au référendum du 19 mars dernier, son rejet de la CREI l’ont propulsé au devant de la scène, faisant de lui un digne successeur d'Alioune Tine.

Cet homme « qui a consacré toute sa vie aux droits humains et à la Raddho auxquels il a tout sacrifié », témoigne ce dernier, nous a quitté ce matin. Dakaractu revient avec vous ici sur la dernière interview qu’il nous avait consacrée à la veille de ce fameux référendum.