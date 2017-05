Homicide volontaire : Le chauffeur de la Sonatel avait tué le fils d’un médecin

Latir Diouf chauffeur a comparu au tribunal de grande instance de Dakar pour répondre du délit d’homicide involontaire et défaut de maitrise. Interrogé par le juge, le prévenu a comme lors de l’enquête préliminaire, expliqué qu’il n’avait pas vu l’enfant quand il lui roulait dessus.

« J’avais une 4*4 Ford je roulais tranquillement tout d’un coup j’ai senti quelque chose sur la roue arrière droite ».

Pape Ndiéguène voisin et témoin de l’accident a déclaré que l’enfant était coincé sous la roue arrière et saignait de la bouche et du nez avant d’être transféré au SAMU municipal.

L’enfant était âgé seulement de 1 an trois mois, et c’est son père attristé qui s’est présenté devant le juge habillé d’un boubou vert.

Professeur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et médecin de profession, il a évoqué l’insensibilité des mis en cause qui ne sont même pas sortis du véhicule après l’accident, témoigne t’il.

« Ils n’ont même pas pris la peine de me dire un mot sachant que je suis le père de l’enfant quand la gendarmerie les a interrogés sur leur présence sur les lieux. Ils ont déclaré être venus présenter des condoléances dans le quartier, alors que c’est faux, ils étaient venus inaugurer une boutique. Et malgré l’accident, la boutique a continué à fonctionner jusqu’à 22heures ».

Il a déclaré dans la foulée que le véhicule roulait à vive allure quand il a percuté son fils, et que Diouf déféré au parquet avait bénéficié d’une liberté provisoire plus tard.

Me Ousmane Thiam qui assurait la défense de Latyr Diouf a expliqué que son client était un homme à morale. Il a demandé au tribunal de lui faire une application extrêmement bienveillante de la loi pénale et la restitution du permis de conduire confisqué.

Dans son délibéré, le juge a condamné Latir Diouf à 6 mois de prison dont un ferme. Et la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois.