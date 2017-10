Hervé Samb, artiste compositeur : « Mon but aujourd’hui est de décomplexer le jazz et de le populariser… »

Hervé Samb est un amoureux de la musique. A 14 ans, le jeune prodige sénégalais avait sorti son premier album et déjà fait le tour du Sénégal, en musique. Plus tard, il fera celui du monde. L’artiste a présenté hier à la presse son nouvel album « Téranga », où la musique « sénégalaise y accueille le jazz » . Une manière aussi selon lui, de promouvoir notre culture . Et son but à travers cet album dira t’il « est de décomplexer le jazz et de le populariser…