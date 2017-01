Henry Saivet : « Je marque souvent des coup-francs »

Buteur sur coup-franc lors du match contre le Zimbabwe, Henry Saivet, le milieu des Lions a en zone mixte indiqué qu’il lui arrivait souvent de réaliser ce genre d’exploit.

« La plupart des gens savent que je tire les coups francs, je me suis concentré et tout le monde sait qu’à 1-0 ce n’est pas facile, Ça a réussi et je suis content. J’avais envie de montrer aux gens que j’avais ma place dans cette équipe, je n’en avais jamais douté, et le coach m’a fait confiance. Cela fait 10 ans que le Sénégal ne s’était plus qualifié, c’est un soulagement. Pouvoir jouer avec ces joueurs là, c’est un plaisir, et on va en profiter parce que c’est mérité » note t’il.