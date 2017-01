Henry Kasperczak, coach de la Tunisie : « C’était incroyable, on a raté… l’efficacité offensive n’était pas au rendez'vous »

L’ancien coach de l’équipe nationale sénégalaise, Henry Kasperczak, à la tête de la Tunisie maintenant, s’est dit content du rendement de son équipe après le match contre les Lions. L’entraîneur des Aigles de Carthage a pointé du doigt notamment les occasions ratées.

« On a raté les premières 20 minutes, on a pris deux buts sur coups de pied arrêtés. Après on n’a pas eu la réussite, surtout l’efficacité offensive n’était pas au rendez-vous. On a fait une bonne deuxième mi-temps, une bonne réaction de la part des joueurs. Mais pour faire un bon résultat il faut marquer des buts. Aujourd’hui c’était incroyable, on a raté des occasions énormes. Sur ce match on aurait pu gagner. Mais il y a des choses positives, l'équipe était solidaire et combative et était présente. Contre l’Algérie, je ne pense pas que ce sera décisif parce qu’on ne sait pas ce que seront les autres résultats. Mais ce sera important... »