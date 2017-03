Hayatou accuse Fatma Samoura après sa défaite: « Je sais que vous avez fait campagne contre moi ! »

Les propose de Hayatou après sa défaite: « Voilà 29 ans que je suis à la tête de la Confédération africaine de football, mais visiblement certains pensent que je suis vieux et qu’il faut que je parte ! Sepp Blatter a été réélu à la tête de la FIFA à 79 ans, mais personne n’en a parlé, là ! Je ne veux pas faire de polémique. On voulait que je parte et je suis en train de partir ! », indique la RFI.



Ensuite l'ancien président de la CAF accuse Fatma Samoura: « Je sais que vous avez fait campagne contre moi ! » balance-t-il à la secrétaire générale de la FIFA. Selon la RFI, il estime que la FIFA n'était pas neutre dans cette affaire. Issa Hayatou pense que s’il est tombé, c’est parce que la FIFA a voulu qu’il parte.





