Haut conseil : Tanor Dieng pour des débats sans acronymie

Le Haut-Conseil des Collectivités territoriales se réunit en séance plénière de sa première session ordinaire de l’an 2017. Le Président du Haut Conseil, Ousmane Tanor Dieng a lors de l’ouverture de la plénière, insisté pour des débats fructueux au lieu de querelles de chapelle.

« Nous sommes des gens respectables et qui se respectent entre eux. Nous pouvons avoir des points de vue différents parce que nous appartenons à des chapelles politiques différentes. On peut échanger mais dans la courtoisie. Dans le respect des uns et des autres et aboutir à des consensus. Parce que nous croyons aux vertus du dialogue, au pays de Senghor, les gens peuvent échanger sans tabous, ni préjugés » a dit le Secrétaire Général du PS.

« En général au Sénégal il y a beaucoup de problèmes mais on finit toujours par nous entendre » a-t-il ajouté.

Cette séance a permis au haut conseil d’entrer dans le vif de son sujet. Et aborder les problèmes qui plombent les collectivités locales.

« Nous allons procéder à l’ouverture d’un séminaire de mise à niveau pour que nous connaissions mieux le rôle de l’Etat, dans ces rapports dans le cadre de la décentralisation. Nous allons aussi donner notre avis sur l’Acte 3 de la décentralisation. Nous allons aborder aussi le plan stratégique et à la suite un rapport sera élaboré et transmis au président de la République » a expliqué M Dieng.

« Les collectivités locales connaissent beaucoup de problèmes et ce sera l’occasion avec le regard d’experts de discuter de ces difficultés et ressortir les recommandations pour que ces difficultés puissent être dépassées » a-t-il conclu.