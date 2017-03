Harouna Dia et Farba Ngom ont-ils enterré la hache de guerre ?

Que de spéculations! Que supputations! Que n'a-t-on pas dit sur les rapports peu huilés entre Harouna Dia et Farba Ngom ? Lorsqu'il a été annoncé que le président de la République devait se rendre dans le nord pour les besoins d'une tournée économique, l'étape la plus crainte était celle de Matam. Des heurts étaient annoncés entre les partisans de l'homme d'affaires et ceux du député maire de Agnam Civol. Mais au finish, il n'en a rien été. Les deux proches du président de la République n'en sont pas venus aux mains, comme le prédisaient les pronostiqueurs politiques. Mieux, ils ont même été surpris en train de discuter comme de vieux potes à Saré Liou où Macky Sall remettait aux femmes de cette localité des équipements pour les assister dans leurs taches domestiques. Maintenant reste à savoir si cette complicité était une mise en scène où s'ils ont réellement enterré la hache de guerre ? Le chef de l'Etat y est-il pour quelques chose ?