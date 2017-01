Harcèlement sexuel : Les candidates de DJ Ama devaient choisirpp entre rapports intimes, fellation ou sodomie.

Amadou Télémaque Cissé alias Dj Ama et son présumé complice Malick Sow ont été déférés hier devant le procureur de la république pour harcèlement sexuel, chantage, menaces de la publication de données personnelles sur le net. Acteur dans la série « Dinama nekh », l’ancien animateur à la radio « Oxy Jeunes» est un récidiviste qui a purgé une peine de six mois pour les mêmes faits. Faisant croire à des jeunes filles, contactées via les réseaux sociaux, qu’elles passaient un casting pour un téléfilm intitulé « ce qui se cache derrière », il leur exigeait rapports intimes, fellation ou sodomie si elles ne voulaient pas que leurs photos en tenue d’Eve qu’il avait prises soient dans le net.

L'As