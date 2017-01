Habitat social, découverte pétrole : « Déficit de 324.000 logements par an, bradage des ressources… » (Samba Bathily)

Le député Samba Bathily a annoncé que l’Etat du Sénégal dans le cadre de sa politique sociale d’habitat n’atteindrait jamais ses objectifs. Selon lui en effet, le déficit en logement est de 324.000 logements par an et les projections de seulement 15.000 logements.

« Les objectifs ne seront jamais atteints, le déficit en logement est de 324.000 logements par an. Et les projections sont de 15.000 logements là ou le Maroc atteint 115.000 logements par année. L’Etat doit développer une politique d’appui à des structures telles que la SICAP » dira t’il.

Par rapport à la découverte du pétrole, il faut impliquer des spécialistes et des techniciens pour veiller sur l'intérêt du peuple sénégalais prône t’il. « Il ne faut pas que l’État brade nos ressources et pour cela, il doit éviter certaines formes de partenariat » conseil t’il.