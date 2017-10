Habib Bèye : "On ne peut se priver de quelqu'un comme Sadio Mané"

La blessure de Sadio Mané était l'un des sujets brûlants de l'émission Radio foot international sur RFI. Sur les ondes de cette radio française, Habib Bèye a pris fait et cause pour le sélectionneur national, Aliou Cissé. "Quand tu as Sadio Mané à ta disposition, tu ne peux pas te priver de lui. En clair, on ne peut se priver de quelqu'un comme Sadio Mané. Surtout dans le sens où c'est un joueur qui peut être décisif, même sur 20 ou 30 minutes. En plus, sa présence dans le vestiaire est importante", estime l'ancien international sénégalais, par ailleurs, consultant à Canal+.

Selon lui, la convocation de l'attaquant de Liverpool par le Sénégal, qui jouera contre l'Afrique du Sud le 10 et le 14 novembre prochain est très logique. "Si Sadio Mané reprend la compétition avec Liverpool, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas apte à jouer avec la sélection. Et je préfère l'équipe avec Sadio Mané dans le onze titulaire" a expliqué Habib Bèye...