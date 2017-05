HYDROCARBURES : Le président gagne le pari de la gestion du pétrole

Plusieurs experts estiment que le Président a gagné un pari dans le cadre de la gestion du pétrole sénégalais. En effet, après les deux accords signés avec le groupe Total, Macky Sall a réussi à mettre côte à côte le pétrolier français, le britannique BP et les américains de Kosmos. Et bientôt, ce sera autour des Russes de Gazprom. Ainsi, il a réussi à faire venir dans notre pays le maximum de multinationales des hydrocarbures pour stimuler la concurrence et accélérer à terme les rentrées d’argent pour notre pays.