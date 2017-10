HÔPITAL MATLABOUL FAWZEINI - Don d'équipements médicaux d'une valeur de 250 millions de francs

L'hôpital Matlaboul Fawzeini travaille depuis 2005 sensiblement avec le même matériel. C'est le directeur de l'établissement qui en a donné l'information. Amadou Guèye Diouf recevait la Fondation Cheikh Ahmadou Bamba de l'Amérique du Nord venue apporter un don d'équipements médicaux et de fournitures médicales d'une valeur financière de 250 millions de francs Cfa.



Dans le lot de matériels, figurent un appareil d' échographie, des extracteurs d'oxygène et beaucoup de consommables, ce qui va améliorer du coup , confie le directeur, la qualité de la prise en charge.



Serigne Mbacké Thioune, qui a porté la parole des donateurs, expliquera que la Fondation est transversale entre 36 États et qu'elle est juste à ses débuts pour une collaboration fructueuse avec les structures médicales de la cité religieuse.