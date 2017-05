HÔPITAL DE TOUBA - Bâtiments délabrés... Scanner en panne... Promesse non tenue...Travailleurs en colère

Ce sont des travailleurs visiblement en colère qui ont fait face à la presse, mercredi, pour dénoncer les mille maux qui entravent le fonctionnement de l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba.



Arrêtant le travail le temps de lister les difficultés, ces hommes et femmes ont tenu à lancer l'ultime avertissement par rapport au danger qui guette le personnel et les patients qui fréquentent l'établissement.



Ces difficultés sont, diront-ils, l'état de délabrement avancé du bâtiment central qui abrite le bloc opératoire, la maternité, la chirurgie, la réanimation, le bloc administratif..., l'impossibilité de faire des examens à cause des scanners qui sont tombés en panne, la promesse non tenue par l'État de construire un nouvel hôpital etc...



Le rassemblement de ce mercredi était, ont-ils martelé, le premier jalon posé d'un long cycle de protestations.