HOMMAGE À SERIGNE MAMOUNE NIASS : Médina Baye se souvient du grand homme spirituel

«Serigne Mamoune Niass a marqué son temps». Telle est la déclaration d’emblée du porte parole du groupe Ndioukeul, El Hadji Math Thiam. C’est pourquoi, le groupe «Ndioukeul» de Médina Baye, une association composée de jeunes talibés Baye, a invité dans ladite cité religieuse les chefs religieux pour se rappeler du «saint homme».

«Nous avons pensé qu’il fallait faire quelque chose pour que Serigne Mamoune Niass continue de rester gravé dans les mémoires. D’ailleurs, nous pensons qu’il a laissé ses marques dans ce bas monde de par ses nombreuses largesses au profit des populations démunies du Sénégal. Et la promotion de ses enseignements islamiques et politiques pourrait amener les Sénégalais à être un peuple de référence et généreux devant le reste du monde. C’est ainsi que nous avons initié cette grande journée à l’occasion de laquelle nous rendons un vibrant hommage à notre guide religieux, notre référence, qui a consacré toute sa vie dans le social.»

Venu présider la cérémonie officielle, le Khalife de Serigne Mamoune Niass est revenu pour sa part sur l’homme en question qui, de son vivant, était «un fervent talibé de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass et l’incarnation parfaite de la dignité humaine».

Pour rappel, Serigne Mamoune Niass était le porte parole de la famille religieuse de Médina Baye. Il fut un homme politique et avait fondé le parti «Rassemblement pour le Peuple (RP) après avoir été parmi les membres fondateurs de l’Alliance des forces de progrès (Afp) de Moustapha Niasse. Homme religieux respecté, il était aussi une figure importante de la famille Niassène de Médina Baye. D’après les jeunes du groupe «Ndioukeul», le guide spirituel était un homme affable, courtois, et son prénom signifie l’ombre protectrice de l’arbre.