HENRI SAIVET, MILIEU SENEGALAIS DE SAINT-ETIENNE : "J’ai l’impression d’être devenu un élément important"

Christophe Galtier, l’entraîneur stéphanois, n’a rien loupé ou presque de la Coupe d’Afrique des nations, disputée en janvier. Surtout pas les matches du Sénégal. Conscient que la réussite de la saison stéphanoise passe en partie par sa capacité à trouver la bonne place à Henri Saivet (26 ans), trimballé à un peu tous les postes du milieu et de l’attaque à Bordeaux, il a disséqué son jeu avec les Lions de la Téranga. ‘’Cette CAN nous a fait beaucoup de bien, à lui comme à moi, pour voir comment il a été utilisé’’, se réjouit l’entraîneur.



Depuis, le joueur enchaîne les matches en soutien de l’attaquant. ‘’L’entraîneur a mis quelque chose en place, ça me permet de rester dans la continuité de ma CAN et de me sentir très bien en ce moment, apprécie Saivet. Aujourd’hui, c’est à ce poste que je veux jouer. Il m’offre une certaine liberté et me permet de pratiquer le football que j’aime, celui où l’on défend en avançant. Comme on possède des joueurs de qualité derrière, on peut jouer plus haut. Et comme on travaille également bien devant, ça pousse tout le monde à jouer davantage. J’ai l’impression d’être devenu un élément important pour l’équipe.’’



Mais une question se pose : quelle sera sa relation technique avec Beric, avec lequel il n’a joué que trois matches en L 1, pour seulement deux titularisations communes (*) ? Le calendrier allégé à partir du mois de mars devrait les aider à gommer cette lacune. Elle ne préoccupe d’ailleurs pas Saivet : ‘’Nous allons pouvoir travailler pendant la semaine à l’entraînement pour trouver des automatismes. On est très motivés pour cela, car on s’est mis des choses en tête… Mais ça reste entre nous. On veut grimper au classement pour aller chercher tout ce qu’on peut aller chercher.’’



(Source l’Equipe)