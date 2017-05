Aminata Lo Dieng : " Macky Sall a tellement peur de Khalifa Sall que sa propre ombre le fait fuir '

Invitée à prendre la parole lors du rassemblement convoqué par Manko Taxawu Sénégal, Aminata Lo Dieng a tenu à donner la cause de l'emprisonnement de Khalifa Sall. Pour la députée de Thiès, il fait peur au Président Macky Sall. '' Le Président Sall a peur de Khalifa. Il a tellement peur que même son ombre le fait fuir. '' Aminata Lo de décréter ce jour de rassemblement '' journée phare de la quinzaine de la femme '' en référence aux manifestations faites dans ce sens par Mariama Sarr dans certains coins de ce pays. Elle annoncera une défaite du régime Sall et son départ du pouvoir.



Le rassemblement procéde de la volonté de l'opposition de faire libérer le maire de Dakar et de porter soutien à Karim Wade en perspective des législatives.