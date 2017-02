HCCT : la proposition de chronogramme examinée et adoptée par la Conférence des Présidents

La Conférence des Présidents du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) s’est réunie ce mercredi 22 février pour arrêter l’ordre du jour de la première session ordinaire de l’année 2017 ouverte le mardi 20 février par décret présidentiel n° 2017-312 du 14 février 2017. Les riches contributions des membres du Bureau et des Présidents de commission ainsi que les regards croisés ont permis de dégager des idées fortes sur la méthode de travail et la définition des actions prioritaires du Haut Conseil dont la planification devrait être engagée dans le cadre d’un Plan stratégique qui sera le tableau de bord directionnel de l’Institution.

Sur Proposition du Président, M. Ousmane Tanor Dieng, la Conférence des Présidents a examiné et adopté la proposition de chronogramme suivante



Du 20 février au 5 mars 2017



Conférence des Présidents



Travaux en Commissions



Du 8 mars au 15 mars :



Discours inaugural du Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales

Séminaire d’échanges et de partage sur les thèmes



Présentation globale du HCCT : organisation, fonctionnement et Règlement intérieur



Les missions de l’Etat et les principes de l’Administration publique dans un contexte de décentralisation



Les principes de la bonne gouvernance territoriale



Aménagement du territoire et décentralisation



Réflexion sur la meilleure approche en matière de communication





Du 16 mars au 21 mars 2015





Elaboration du Plan d’actions Stratégique 2017-2022 du Haut Conseil des Collectivités Territoriales







Du 22 au 31 mars 2015



Auditions sur le thème de la contribution du Haut Conseil des Collectivités territoriales à la réforme de l’Acte III de la Décentralisation

Ministère de la gouvernance locale (évaluation de la première phase de l’Acte III et perspectives de la seconde phase)

Ministère des Finances (finances locales et innovations dans le financement de la décentralisation)

Ministère de la Santé (état de la prise en charge des compétences transférées dans le domaine de la santé)

Ministère de l’Education (état de la prise en charge des compétences transférées dans le domaine de l’éducation)

AMS (Point de vue sur la première phase et attentes par rapport à la seconde phase de l’Acte III)

ADS (Point de vue sur la première phase et attentes par rapport à la seconde phase de l’Acte III)

ANAT (Présentation du Plan national d’aménagement du territoire),

Comité national de pilotage de l’Acte III (acquis et défis de la réforme).



Du 1er avril au 20 avril



Elaboration et adoption du rapport de la session