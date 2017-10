HCCT : Les conseillers se démarquent des attaques anonymes diffusées par la presse

A l’issue de la deuxième session ordinaire de l’an 2017 du Haut-Conseil des Collectivités territoriales, les hauts conseillers ont sorti une motion de défense adressée à leur Président, Ousmane Tanor Dieng. Dans ladite motion, les conseillers se sont démarqués « des attaques anonymes diffusées par la presse contre la bonne réputation des Hauts Conseillers ».



« Les hauts conseillers condamnent fermement toutes formes de dénonciations calomnieuses et de prises de positions anonymes et surtout non conformes à la réalité en dehors des organes appropriés pour débattre des questions qui relèvent de la compétence de l’Institution et de son fonctionnement » lit-on sur la motion. Et ces derniers, poursuit la source, se démarquent des attaques anonymes diffusées par la presse contre la bonne réputation des Hauts Conseillers, « dont les combats quotidiens se retrouvent ainsi injustement altérés et assimilés à de viles réclamations bassement matérielles par ces faits qui dénaturent leur état d’esprit et leur engagement républicain en faveur du peuple sénégalais » concluent ils.



Pour rappel, la presse du jour a fait état de membres du Haut Conseil des Collectivités territoriales (Hcct) qui seraient en rogne contre leur Président. Ils lui reprochent sa gestion patrimoniale de l’Institution et lui réclament leur dotation mensuelle en carburant qu’il refuse de leur remettre depuis un an sous prétexte qu’il n’ont pas de véhicules alors qu’au même moment, les nouveaux députés ont reçu leur dotation dans les mêmes conditions.