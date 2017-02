HAUSSE DES DENRÉES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ : Les assurances du ministre du Commerce Aliou Sarr

Concernant la hausse supposée de certains prix sur le marché, le ministre du commerce face à la presse, rassure qu’il n'y a pas de hausse. Alioune Sarr a rappelé que le riz homologué au Sénégal est le riz brisé d'origine indienne, au contraire du riz pakistanais et brésilien qui ne le sont pas.

Pour ce qui est du sucre, il, a souligné qu’il y a aucun problème et que les perturbations notées sont essentiellement liées à des lenteurs dans la facturation et la livraison du sucre à partir de Richard Toll...