HAPA AWARDS 2017 : Wally Ballago Seck remporte deux trophées

Le fils de Thione Ballago Seck s'est fait encore parler de lui. Il a remporté deux trophées lors des HAPA Awards tenus hier aux USA. Wally Ballago Seck, puisque c'est de lui qu'il s'agit a gagné le trophée de meilleur artiste masculin et le best supporting act.

Le leader du Raam Daan rentre au Sénégal avec ses deux trophées dans ses valises qui montrent de plus en plus l'immense talent de ce jeune chanteur.

Ces trophées sont une victoire pour le Sénégal mais aussi pour la musique de notre pays.

Dakaractu souhaite bon vent à Wally Ballgo Seck