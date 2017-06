HAJJ 2017 : Mankeur Ndiaye magnifie l’initiative de l’Etat à accompagner le privé.

Ce vendredi, le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye, a procédé au lancement officiel des inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque , édition 2017. Le ministre en charge des affaires étrangères a magnifié l’initiative de l’Etat à accompagner le privé.

La cérémonie s’est déroulée au Centre d’Etudes et de Formation en Islam ( CEFI ) du professeur Rawane Mbaye qui va accueillir cette année les pèlerins pour les inscriptions.

D’après Mankeur Ndiaye, le centre d’études et de formation en Islam est un endroit sécuritaire pour tout pélerin, cette année 18 vol sont prévus en aller-retour et le premier vol décollera le 14 Août pour revenir le 10 Septembre ; tout en demandant à ceux qui veulent se rendre à ce lieu saint de l’Islam de venir dès à présent remplir les formalités qui se passent dans de très bonnes conditions au CEFI depuis le 18 mai. les inscriptions s’achèveront le 28 Juillet et au delà de cette date, le bureau sera fermé...