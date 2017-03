HADJ 2017 : ABDOU KARIM SALL OFFRE DÉJÀ 3 BILLETS AUX FEMMES DE MBAO.

Invité d'honneur de la grande conférence annuelle de la "Dahira Sopey Naby" de ZAC Mbao ce samedi 11 Mars 2017, M. Abdou Karim SALL a vite imité la marraine de la cérémonie religieuse, Madame Aminata TALL. Le Directeur Général de l'ARTP, lors de sa prise de parole, a fait une déclaration choc en annonçant qu'il mettait à la disposition des femmes de la "Dahira" précitée un (1) titre de voyage pour La Mecque. Ce, en complément des trois (3) autres billets offerts, quelques minutes auparavant, par la Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental du Sénégal. Très touchées par ces gestes des deux responsables politiques de l'APR, les organisatrices de la conférence ont manifesté leur contentement par des applaudissements nourris. Histoire de remercier M. Abdou Karim SALL et Madame Aminata TALL. Des prières ont également été formulées à l'endroit des deux mécènes. Concrètement, il s'agit de la deuxième bonne action du Coordonnateur de l'APR Mbao en faveur des femmes de la commune en l'espace de 24 heures seulement. Parce que, la veille déjà, lors de l'assemblée générale des femmes "apéristes" de Mbao, Abdou Karim SALL avait annoncé qu'il va mettre à leur disposition un second billet pour La Mecque. Pour rappel, il leur offrait chaque année un titre de voyage pour les lieux saints de l'islam. La bonne nouvelle a été naturellement bien accueille par les femmes de l'APR Mbao réunies autour de leur infatigable responsable, Madame Khady NDIAYE. Elles ont vivement ovationné le donateur, M. Abdou Karim SALL pour lui témoigner leur profonde gratitude.