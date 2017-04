HABIB SY À LA MARCHE DE Y’EN A MARRE : « Macky avait promis aux jeunes filles qu’elles allaient se marier une fois au pouvoir… Il faut libérer Bamba et Khalifa »

Venu prendre part à la marche organisée par Y’en a marre, Habib Sy, ancien ministre sous Wade, justifie sa présence par la nécessité, selon lui, pour les Sénégalais de combattre « le bâillonnement » dont ils sont victimes. Le libéral et leader de "Vision Républicaine pour un Nouveau Sénégal" de confier à Dakaractu qu’il s’agit d’une marche contre « le bâillonnement des libertés des Sénégalais », avant de dire plus loin que les leaders politiques de l’opposition sont jetés en prison à tout bout de champ. « Il faut libérer Bamba Fall, Il faut libérer Khalifa Sall. Je ne peux pas dire que le gouvernement Sall n’a rien fait ».

Autre fait soulevé dans la gestion Sall par l’ancien maire de Linguère : « L’argent ne circule pas. On ne mange pas à sa faim. Il avait même promis aux jeunes filles qu’elles allaient se marier une fois au pouvoir. Aujourd’hui, rien! « Habib Sy de déplorer l’absence de liberté qui caractérise la justice au Sénégal. « La justice est l’équilibre d’une société. Il y a une instrumentalisation de la justice... »