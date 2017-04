HABIB NDAO : " Macky est en phase avec Y'en a marre s'il s'agit de penser à la résolution des inégalités sociales "

Directeur général de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers et leader politique membre de '' Doomi Reew mi '', Habib Ndao est d'avis que le Président Macky est en '' phase avec les idéaux de Y'en Marre, et de l'opposition'' . ''En se rasant le matin, dit-il, Macky pense plutôt à ce qui peut réduire les inégalités sociales et territoriales du Sénégal. Idem quand il négocie avec la France, le Maroc, les partenaires au développement.

Juste pour rappeler aux y' en a marristes que gérer un pays plongé dans des contradictions sociologiques structurelles, n'a rien à voir avec le fait de gérer un mouvement qui passe son temps à parler''.



Habib Ndao de marteler que le Sénégal n'a pas besoin de goulots d'étranglement mais d'un homme comme le Président Macky Sall qui a compris ce dont les Sénégalais ont besoin. '' Nous n'avons pas élu un magicien mais un homme de grande capacité d'écoute, respectueux des autres et engagé à transformer structurellement l'économie de notre pays bouleversant certains paradigmes. '' Pour lui, depuis 2012, les disparités sociales ont été diminuées, la justice est devenue plus libre que jamais. Habib Ndao d'inciter Y'en a marre à changer de démarche et de réorienter ses actions vers l'esprit d'entreprise pour aider les jeunes à croire au travail.