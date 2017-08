HABIB NDAO (BBY) : " Le chiffre de 3 milliards pour la campagne est absolument faux "

La coalition Benno Bokk Yakaar, par le biais du membre de sa cellule de communication chargé de veille et de la riposte, vient officiellement de démentir les informations selon lesquelles une somme de 3 milliards a été injectée dans la campagne électorale. Habib Ndao de signaler qu'avec le Président Macky Sall, il est procédé depuis 2012, à '' la dé-monétarisation de la vie politique. Le chiffre de 3 milliards investis pour la campagne est faux, les responsables politiques dans une large majorité, n’ont pas reçu d’argent durant la campagne et le leader de BBY nous avait bien avertis en nous suggérant de vendre nos « vaches, moutons. Le département de Kaolack, avec son immensité de 13 communes, a reçu 10 millions durant la campagne. L’opposition hallucine quand elle soutient qu’il y a eu achat de conscience. ''



Habib Ndao de déclarer que l'argent ne plus fait plus le politique et que son influence a sensiblement diminué lors des scrutins. ''Ce n’est pas Macky uniquement qui a besoin d’un 2ème mandat, mais c’est le Sénégal qui scrute l’émergence qui a surtout besoin de conférer un second mandat au Président pour lui permettre d’achever sa politique économique qui est d’une cohérence indiscutable.'' Il confiera que l'urgence est dans la perspective d'inciter les décideurs, entrepreneurs, investisseurs et autres fonctionnaires à accélérer le rythme des réalisations. '' Le Président de la République veut une administration de développement et non une administration de commandement. ''



Se prononçant sur les injures à travers les réseaux sociaux, Habib ndao soutient que c’est plus psychiatrique que politique, la saison des pluies est un moment propice à la prolifération des dépressifs, s’y ajoute que la folie est contagieuse.