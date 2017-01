Guinée Equatoriale : L'accueil de Jammeh est "une décision personnelle" (Opposant)

Des opposants disent n'avoir appris la nouvelle que ce matin.

Ils se mobilisent pour tirer la situation au clair.

C'est le cas du Dr Wenceslao Mansogo Alo qui est membre du bureau politique de la Convergence pour la Démocratie sociale, parti d'opposition en Guinée équatoriale.

"C'est une nouvelle qui nous a complètement surpris. On n'en a jamais entendu parler… Il s'agit là d'une décision complètement personnelle du Président Obiang", a déclaré Dr Mansogo Alo.

"Le parlement ne l'a jamais évoqué et constitutionnellement, nous ne savons pas si le président Obiang pouvait prendre une telle décision sans consulter qui que ce soit", a-t-il déclaré.

L'opposant a annoncé qu'ils sont en train de se réunir pour "connaitre les tenants et les aboutissants" de cette décision.



bbc.com