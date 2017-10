Guéguerre de communiqués au PS France : Les pro-Tanor accusent les Khalifistes d’imposteurs

Les socialistes de France s’entre déchirent. Après le communiqué avant-hier des camarades de Khalifa Sall qui ont taclé le Sg des socialistes, un autre communiqué nous est parvenu pour les traiter d’imposteurs. La direction collégiale composée d’Abdourahmane DIALLO, Abdoulaye SENE, Seydou LY, Mingué NDIAYE, et Malick FAYE (Liko) de noter que leur camp ne peut même plus être considéré comme leurs camarades.

« À Paris comme à Dakar, ils avaient choisi et décidé de ne plus participer aux activités de leur ex-parti, au profit de leur mouvement de soutien. Il est évident qu’ils ne sont plus socialistes. Nous les invitons à rester dignes, car toute séparation est douloureuse et difficile à accepter » ont-ils dit. Et de poursuivre en notant qu’en France, leur Coordination est la seule qui existe et qui est habilitée à s’exprimer.

« Dès lors, le communiqué signé « Socialistes de France » est une imposture. En France, les cinq lâches qui ont signé un communiqué n'ont jamais étaient fidèles au Parti. Ils ont été, certains avec l'URD et d’autres nulle part. Il n'agissent que par les mots, jamais par les actes. Ils ont ni comité ni section et par conséquent aucun militant. Leur seul moyen d’exister est donc d’exploiter le malheur du Maire de Dakar. Ils ne le soutiennent pas, ils ne lui veulent pas de bien, ils l’utilisent. Ces lâches, continuent de diviser pour exister. Ils utilisent des personnes primo-engagées qui sont contre l’injustice. Comme d’habitude, ces lâches brillent par des communiqués courageusement anonymes pour rependre leurs mensonges » concluent-ils.