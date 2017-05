Guéguerre dans le parti présidentiel: Benno tempère l’Apr

La guéguerre qui mine actuellement le parti présidentiel, culminant avec des invectives publiques entres responsables (Moustapha Diakhaté, Yakham Mbaye, Alioune Sall) n’ont pas seulement fini par désappointer le président de l’Apr, Macky Sall lui-même, au point qu’il ait diligenté depuis l’étranger une réunion expresse du secrétariat exécutif national de son parti, finalement reportée à une date ultérieure. Le clash entre responsables apéristes de premier rang (le président du groupe parlementaire de la majorité, le secrétaire d’Etat à la communication et le maire d’un bastion électoral comme Guédiawaye) ébouriffe au plus haut point les alliés de l’Apr au sein de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Raison suffisante pour certains d’entre eux de tirer la sonnette d’alarme et de siffler la fin de la récréation. Surtout quand ils prennent compte de la dynamique unitaire de l’opposition en route vers les législatives, à travers Mankoo Taxawu Senegaal. Une dynamique unitaire que Moustapha Fall Che de Macky 2012, Samba Sy du Pit et Cheikh Lô d’Aj/Pads semblent cependant réduire à sa portion la plus congrue.