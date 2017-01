Guéguerre au sein de la jeunesse socialiste : Idrissa Diagne charge Mame Bounama Sall et annonce une plainte

Après Mame Bounama Sall coordonnateur du mouvement des jeunes socialistes qui a vilipendé Khalifa Sall en conférence de presse, c’est au tour d’Idrissa Diagne de monter au créneau pour tirer à boulets rouges sur ce mouvement qui selon lui « n’existe que de nom puisqu’il fonctionne sans bureau effectif ni constitué » ce qui est là c’est un bureau informel et putatif renchérit le coordonnateur du front pour la restauration de la dignité socialiste qui a décrié ce qu’il appelle une absence de volonté du secrétaire général et de la direction du parti pour former un bureau digne de ce nom. Une absence de communication et de reddition des comptes qui plombe le bon fonctionnement du mouvement national des jeunes socialistes. Aujourd’hui Les frondeurs qui font bloc à part se fixent trois objectifs majeurs à savoir la libération immédiate et sans condition du maire Bamba Fall et compagnie, la sensibilisation des militants et sympathisants du parti socialiste pour aller s’inscrire sur les listes électorales et le troisième non négociable concerne la candidature du Ps aux élections présidentielles de 2019. Les pro Khalifa Sall menacent de porter plainte contre Mame bounama Sall qui refuse encore de faire le bilan des comptes. Selon lui Khalifa Sall avait financé à hauteur de 2 millions les jeunes pour le fonctionnement du mouvement sans compter l’organisation de leur université d’été où chaque structure du parti avait trois cent mille. » Donc s’il y a quelqu’un qu' on doit traduire devant la justice ce n’est probablement pas Khalifa Sall, mais le Secrétaire général du MNJS Mame Bounama Sall qui refuse de rendre des comptes » fulminera Idrissa Diagne qui n’écarte pas l’idée de porter plainte.