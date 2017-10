Guéguerre à l'Apr : Macky Sall n'a pas éjecté Thérèse Faye, Coordinatrice de la Cojer, du SEN de l'Ap

Il n'est pas exagéré de dire que ce n'est pas demain la veille qu'au sein du parti au pouvoir prendra fin la guéguerre des tranchées que se mènent sans pitié les ouailles du Président Macky Sall.

On n'a pas encore fini de gloser sur les comptes rendus de la presse faisant état de chaudes empoignades verbales entre membres de l'instance dirigeante de l'Apr, mardi dernier, lors de sa dernière réunion, qu'une autre affaire surgit dans la presse : l'exclusion du Sen de l'Apr qu'aurait prononcé le Président Macky Sall visant Thérèse Faye.

Comprenez le coup de grâce pour la Coordonnatrice de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), qui n'est pas en bonne posture depuis trois mois. Pour cause, ses rébellions successives lors de la publication, en juin dernier, des listes des investis de la majorité aux élections législatives, ensuite, le mois dernier, lors du remaniement du gouvernement.

Seulement, de coup de grâce il n'en est rien. Dakaractu est formel : lundi dernier, veille de la tenue du Sen de l'Apr, Thérèse Faye fut bel et bien convoquée pour prendre part à cette réunion. Le mardi, elle ne fut pas présente, après s'être excusée, car empêchée par un cas de force majeure : sa mère, très malade venait d'être hospitalisée. Et c'est à son chevet que la Coordonnatrice de la Cojer était présente au moment où ses camarades se réunissaient autour du Président Macky Sall au Palais.