Guéguerre Avocats/État du Sénégal : « Me Wade sera traduit devant le conseil de discipline à la rentrée au mois de Novembre » (Me Mbaye Guèye, bâtonnier)

Le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Mbaye Guèye, est très remonté contre Me Abdoulaye Wade qui, selon lui, a violé les règles. En effet, pour Me Guèye, « aucun avocat n’a le droit de s’attaquer de la sorte à un autre avocat. » Me Wade, on s’en souvient, avait violemment critiqué les avocats de l’État du Sénégal dans l’affaire qui les oppose à ce même État du Sénégal. Cette sortie « m’a d’ailleurs surpris, surtout venant d’un bâtonnier d’honneur. Il ne doit pas tenir de tels propos » a-t-il confié à Mamoudou I. Kane, dans l’émission Grand Jury de ce dimanche 15 Octobre. Ainsi, « Me Wade sera traduit devant le conseil de discipline à la rentrée au mois de Novembre. » Par ailleurs, Me Guèye a donné totalement raison à ses collègues avocats dans cette affaire, car « le client, en l'espèce l’État, a l’obligation de respecter ses engagements quelle que soit l’issue du procès. »