Guédiawaye : La coalition Benno Bokk Yakaar investit Aliou Sall tête de liste pour les législatives

La coalition BBY département de Guédiawaye a investi, le maire de la localité comme tête de liste pour les élections législatives du 30 Juillet 2017.

La rencontre a enregistré la présence de 25 partis politiques et de 9 mouvements membres de la coalition Benno bokk Yakaar. Chaque mouvement a donné son point de vue et la coalition a finalement investi Aliou Sall, coordinateur départemental de l’APR comme tête de liste

La coalition a exhorté toutes les organisations membres de la coalition à se mobiliser en faveur de la liste et entend poursuivre les échanges pour le choix des autres candidats.