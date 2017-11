Guédé - Touba : Mame Cheikh Dia s’immole par le feu

Un jeune âgé seulement de 16 ans et répondant au nom de Mame Cheikh Mbacké Dia s’est aspergé d’essence avant de s’immoler par le feu. Selon les premières informations, la victime est originaire du quartier Guédé à Touba. Le drame a eu lieu non loin du village vers 14 heures et ce se sont les flammes et les cris de la victime qui ont alerté les populations. Ces dernières ont essayé de porter secours à la victime, mais le mal était déjà fait. Alertés, les gendarmes de Missirah se sont rendus sur les lieux où ils ont eu le temps de poser quelques questions au jeune Mame Cheikh Mbacké Dia qui déclare avoir loué un taxi et acheté de l’essence qui a servi à commettre son acte. Avant même de continuer l’interrogatoire, la victime a rendu l’âme. Alerté par les gendarmes, les sapeurs pompiers ont acheminé le corps sans vie de Mame Cheikh Mbacké Dia à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzyni de Touba. La gendarmerie a ouvert une enquête pour connaître ce qui l’a poussé à tenter cet acte désespéré.

L'As