Guardiola veut raccrocher

Manchester City sera-t-il le dernier club entraîné par Pep Guardiola ? "J'y serai les trois prochaines années, peut-être plus, a répondu le principal intéressé dans une interview accordée à NBC. Mais j'arrive à la fin de ma carrière d'entraîneur, j'en suis sûr. Je ne resterai pas sur un banc jusqu'à mes 60, 65 ans. Je sens que le processus de ma fin de carrière est déjà enclenché."

Des propos qui ont surpris, entraînant d'autres questions à ce sujet en conférence de presse d'après-match, ce lundi au sortir de la victoire des ses protégés sur Burnley lors de la 20e journée de Premier League (2-1). Pas catégorique sur le fait de ne plus entraîner ailleurs, le technicien espagnol a néanmoins confirmé ses envies de retraite. "City pourrait être l'une de mes dernières équipes", a concédé le coach de 45 ans. Quand à savoir pourquoi, Guardiola, un peu agacé, a simplement rétorqué "parce que je l'ai décidé".

Avant d'atteindre la soixantaine, Guardiola a encore un peu de marge. Il a plus d'une décennie pour étoffer son palmarès et celui des Citizens avec. Le temps aussi de réfléchir longuement à cette question essentielle et de changer, ou pas, d'avis.



