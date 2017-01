Groupe A : Égalité de points à l’issue de la première journée

Une égalité de points des équipes a été constatée à l'issue de la première dans le groupe A. En fait, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Cameroun et le Burkina Faso, potentiels adversaires du Sénégal en quart de finale, comptent tous le même nombre de points. Un point, un but marqué, un but encaissé, donc aucun moyen de se départager. Ces équipes vont certainement se départager lors de la seconde journée qui se tiendra le 18 janvier prochain et mettra aux prises le Gabon au Burkina Faso et le Cameroun à la Guinée Bissau. Donc, prochains rendez-vous des Lions du Cameroun le 18 janvier, face à la Guinée Bissau, puis le 22, avec un match très attendu contre le pays organisateur, le principal concurrent des coéquipiers de Moukanjo dans ce groupe A.