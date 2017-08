Grogne à Kaolack : L’Union Régionale des Jeunesses Socialistes réclame la mise en place officielle de l’Union Régionale

A travers un communiqué signé par leur secrétaire général Kory Diouf, l’Union Régionale des Jeunesses Socialistes de Kaolack demande aux autorités compétentes du parti socialiste, la mise en place officielle de l'Union Régionale.

" Les Jeunesses Socialistes de la Région de Kaolack lancent un appel à la direction du parti pour la mise en place officielle de l’Union Régionale... pour une bonne redynamisation du parti dans la Région ", ont ils mentionné dans le communiqué.

Par ailleurs, ces jeunes socialistes avertissent que si l'installation officielle de cette structure n'est pas effective, il n'hésiteront pas à pendre leur responsabilité dans les jours à venir. " Dans tous les cas, la jeunesse socialiste de Kaolack a décidé de mettre en place officiellement sa structure régionale jeune dans les jours à venir si la direction du parti ne prend pas ses responsabilités et régle définitivement cette situation", ont-ils annoncé dans le communiqué.

Ces jeunes socialistes de Kaolack estiment que depuis le congrès passé ils ne sont pas représentés dans le mouvement national des jeunes socialistes, ce qu'ils considèrent comme inadmissible.

"En effet depuis le congrès passé, la jeunesse socialiste de Kaolack n’est pas représentée dans le Mouvement National des jeunesses socialistes, ce qui est inacceptable et inadmissible pour une jeunesse aussi engagée et déterminée que celle du Saloum. "

En d'autres termes, ces jeunes réaffirment leur détermination à travailler pour le parti, mais également à suivre scrupuleusement sa ligne directrice tout en étant représentés dans les instances décisionnelles du parti...