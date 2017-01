Grincements de dents à la mairie de Yoff : Un débat municipal qui tourne au ping-pong

La gestion de la mairie de Yoff serait nébuleuse. Une affirmation d’Abdoul Pascal Fall dans un communiqué, signé par des conseillers municipaux. Dans ce même communiqué il fustige la manière de procéder du maire Abdoulaye Diouf Sarr à qui il est reproché d’être un maire trop absentéiste. La question du foncier a été aussi décriée mais aussi une absence de politique sociale auprès des jeunes et une politique partisane dans l’octroi des financements et de bourses familiales. Ces conseillers municipaux de la Commune de Yoff décident de ne pas voter le budget de 2017.

Du côté du maire Abdoulaye Diouf Sarr, on dénonce une politique politicienne orchestrée par un groupe de 6 conseillers sur les 70. Ndiamé Diop, chef de cabinet du ministre-maire avance que la session se passe normalement et que la commission des finances a déjà approuvé le budget. Il ne reste que la plénière jeudi. Pour la gestion du foncier Ndiamé Diop renvoie ces conseillers au code des collectivités locales avant de poursuivre « les législatives restent notre seul objectif et rien ne nous détournera de notre chemin ».